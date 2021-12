Els Mossos d’Esquadra han detingut un home de 25 anys com a presumpte autor d’una agressió sexual i quatre abusos sexuals comesos entre el mes de gener i novembre d’aquest any. Els investigadors sospiten que l’home podria estar relacionat amb altres fets delictius i mantenen la investigació oberta. El detingut va passar a disposició judicial aquest divendres 3 de desembre i el jutge va decretar l’ingrés a presó.

La primera denúncia va tenir lloc el mes de gener passat, quan un home va agredir sexualment una dona mentre accedia al portal de casa seva. Els fets van succeir en plena època de restriccions de lliure mobilitat per la pandèmia. A partir de la denúncia d’aquesta agressió, els agents van obrir una investigació per tal d’identificar, localitzar i detenir el presumpte autor dels fets.

El 23 de novembre, els mossos van detenir un home com a presumpte autor d’un abús sexual a una dona. Un grup de persones l’havia retingut a l’interior d’una empresa a la que hi havia accedit aprofitant que entrava una treballadora sobre la qual es va llençar per a realitzar-li tocaments per tot el cos. L’home va quedar detingut i després de passar a disposició judicial va quedar en llibertat.

Posteriorment, els investigadors van poder relacionar aquest detingut amb la resta de fets que estaven investigant. Totes les víctimes van reconèixer l’home com a la persona que les havia agredit, de manera que el passat 2 de desembre, els agents el van tornar a detenir com a presumpte autor de quatre fets delictius.

El detingut, que sempre fugia en bicicleta o patinet després de cometre les agressions, no dubtava a utilitzar la violència per tal de poder consumar els atacs. En un dels casos, va agredir amb cops de puny a una de les seves víctimes. Els agents també van recuperar la bicicleta que feia servir per cometre els delictes. Els investigadors mantenen la investigació oberta ja que no descarten que pugui estar relacionat amb els altres fets delictius.