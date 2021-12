Els Mossos d'Esquadra han detingut dos joves de 19 i 21 anys de Roses per haver estafat més de 10.000 euros d'una targeta bancària que no era seva. Tot plegat va començar arran de la denúncia d'un ciutadà que havia detectat que entre l'11 i el 26 del mateix mes havia patit moviments en el seu compte bancari sense el seu permís. L'home, que no sabia si havia perdut o li havien sostret la targeta, va comprovar que 'havien fet compres en establiments físics, altres en plataformes en línia i també s'havien fet reintegraments en efectiu en caixers automàtics. Tot sumat acumulava una estafa de més de 10.000 euros.

Aleshores, els Mossos van iniciar una investigació que va concloure el 29 de novembre amb la detenció dels dos sospitosos. Els arrestats van quedar en llibertat a les poques hores i seran citats a declarar al jutjat de guàrdia de Figueres.