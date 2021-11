Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió a la sortida de la discoteca Safari, a Barcelona, succeïda la matinada passada. Segons informen fonts del cos a l'ACN, hi ha una denúncia pels fets i s'està recopilant més informació sobre l'agressió, al carrer Tarragona.

Un usuari de Twitter ha denunciat que un grup de cinc encaputxats van tirar a terra dos nois i els van apallissar i ha assegurat que es tracta d'una doble agressió homòfoba.

Segons l'usuari, un dels agredits està estable i de l'altre no en saben res. Per la seva banda, l'Observatori Contra l'Homofòbia (OCH) ha condemnat els fets i ha activat els protocols per posar-se a disposició dels afectats i oferir-los assessorament jurídic i acompanyament.