Els Mossos d’Esquadra van detenir el 18 de novembre un home i una dona, de 38 i 42 anys respectivament, de nacionalitat francesa i amb domicili a França, com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força a l’interior d’un restaurant.

Les dues detencions són resultat d’una investigació oberta el dia 9 de novembre, després de la denúncia del propietari d’un restaurant del carrer d’Hanníbal de la Jonquera.

Els investigadors van comprovar que els lladres van entrar al restaurant utilitzant una clau falsa i per aquest motiu no hi havia danys en els accessos a l’establiment.

Els lladres van sostreure begudes i oli per valor de 400 euros i una tauleta electrònica, posteriorment van fugir del lloc amb el seu vehicle.

La investigació va permetre identificar i detenir, el passat dijous, els dos presumptes autors del robatori.

Els detinguts, van passar el dia 19 de novembre a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Figueres, el qual va decretar la seva llibertat amb càrrecs.