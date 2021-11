Els Mossos d'Esquadra i la Policia Local de Blanes han organitzat un operatiu policial aquest dissabte per combatre l'incivisme i la delinqüència que es produeix entre els usuaris de la discoteca Arena que hi ha al municipi. L'operatiu s'ha fet des de primera hora de la nit d'aquest dissabte fins a la matinada del diumenge entre l'estació de tren i la zona de la discoteca.

La Policia Local ha aixecat 35 actes administratives de persones que consumien alcohol a la via pública i tinença de substàncies estupefaents. També s'han detingut cinc joves, quatre d'ells per delictes contra la salut pública i un per haver fugit d'un centre de menors.