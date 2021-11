El grup radical Acció per la Independència ha reivindicat un atac amb pirotècnia que s'ha produït aquest dissabte, 20 de novembre, poc després de les 5 de la matinada, al carrer Pep Ventura de Figueres, just a l'altura de la comissaria de la Policia Nacional. Segons les primeres informacions, un grup de persones ha encès petards i bengales i ha gravat la bretolada en vídeo, per a posteriorment publicar-ho als seus comptes de xarxes socials.

El regidor no adscrit a l'oposició de l'Ajuntament de Figueres Carles Arbolí, en representació de Figueres Futur, ha denunciat l'incident al seu compte d'Instagram, en el qual ha compartit el vídeo del grup radical. Arbolí ha escrit: "Això és el que ha passat poc després de les 5 de la matinada al carrer Pep Ventura de Figueres, davant la comissaria de la Policia Nacional. Una colla d’inconscients i fanàtics que només volen imposar les seves idees encara que sigui posant en risc la seguretat dels veïns i els establiments. Lamentable".

Fonts de la Policia Nacional han informat que s'ha obert una investigació per determinar l'autoria d'aquesta acció violenta, que ha causat petits danys en vidres i parets dels establiments més propers i també a la façana de la comissaria. La Policia Nacional lamenta l'atac. "Per sort, cap persona no ha pres mal, però gamberrades com aquesta poden acabar malament", anoten.

Hi ha hagut més reaccions per part d'altres grups polítics en relació amb aquests fets. Ciutadans, també a l'oposició de l'Ajuntament de Figueres, ha expressat la condemna contra "l'atac vandàlic dels radicals totalitaris que aquesta nit han protagonitzat contra la comissaria de la Policia Nacional de la ciutat i que han inclòs el llançament de petards de gran intensitat contra les dependències policials". El grup municipal que encapçala Héctor Amelló ha anunciat que presentarà una moció perquè l'Ajuntament rebutgi públicament aquest tipus d'actes "de confrontació".

El cas de Figueres no ha estat aïllat, tenint en compte que aquesta mateixa matinada el mateix grup que ha reivindicat l'atac al carrer Pep Ventura també ha fet una acció similar davant la Caserna del Bruc de Barcelona.