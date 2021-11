Els Agents Rurals han denunciat quatre motoristes que circulaven per la zona de bany de Cala Jóncols, a Roses. Es tracta d'una zona que forma part del parc natural del Cap de Creus i, per tant, no està permesa la circulació fora de les pistes.

Els fets han tingut lloc aquest dissabte al matí. Els Agents Rurals recorden que dins dels parcs naturals tan sols es pot circular per les vies forestals habilitades.