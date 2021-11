A partir de la represa de l'activitat de l'oci nocturn, la Guàrdia Urbana de Figueres ha iniciat una campanya d'inspeccions a diversos establiments de la ciutat per tal de comprovar l'adequació de la llicència a l'activitat que realment desenvolupen. Al mateix temps es comprova el compliment de la resta de requisits tècnics i personals, tot amb la finalitat de conciliar el funcionament de l'activitat, el gaudir de la seva clientela i el dret al descans dels veïns .

Als establiments inspeccionats se'ls ha demanat que tinguin una actuació proactiva amb personal de control d'accessos per garantir el descans dels veïns i la neteja de la brutícia que pugui generar la seva activitat. Com a resultat d'aquestes inspeccions s'ha denunciat a sis locals nocturns per incomplir la normativa vigent, quatre desl quals a la zona de Plça del Sol. Les denúncies són per exercir activitats diferents a les licitades, per incompliment d'aforament i infracció horària, infraccions en matèria de controladors d'accés o d'enllumenat, sortides d'emergència i rutes d'evcuació.

El vicealcalde i regidor de seguretat Pere Casellas afirma que des del consistori 's'ha fet un esforç per posar ordre als locals nocturns' amb la reobertura de l'oci nocturn. A més també adverteix que 'tots els locals han de complir amb la normativa i el qui no ho faci serà denunciat'.