Els Mossos d’Esquadra van denunciar penalment el dia 15 de novembre un home de 57 anys, de nacionalitat espanyola i resident al Far d’Empordà, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir en estat etílic.

Els fets van passar sobre les cinc de la tarda quan un vehicle que circulava per la carretera N-260, al punt quilomètric 36,6 dins el terme municipal de Figueres, va accidentar-se provocant un encalç amb un altre turisme.

Quan els mossos van arribar a l’accident i després de comprovar que els conductors d’ambdós vehicles estaven il·lesos, van detectar que el conductor que hauria provocat l’encalç presentava una clara simptomatologia de trobar-se sota els efectes de les begudes alcohòliques.

En fer-li la prova d’alcoholèmia va donar un resultat positiu d’1.14 mg/l d’alcohol per litre d’aire expirat, més del quàdruple de la taxa màxima permesa. Per aquest motiu, els agents el van denunciar penalment com a presumpte autor d’un delicte contra al seguretat viària, conduir amb una taxa d’alcohol superior a la permesa.

L’home denunciat haurà de comparèixer davant del jutge quan sigui requerit.