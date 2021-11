La Policia Local de Castelló d'Empúries ha aixecat vuit denúncies en tres controls d'alcoholèmia i seguretat ciutadana que es van desplegar la nit de divendres a dissabte, 12 i 13 de novembre, en diversos punts d'Empúriabrava. La major part de les actes (7) són a persones que conduïen sota els efectes de l'alcohol.

El cos policial destaca un dels casos, el d'un conductor que van enxampar molt begut. En practicar-li la prova d'alcoholèmia va marcar un positiu penal: va donar 0,82 mg/l, el que suposa més del triple de la taxa permesa, que es troba en 0,25 mg/l.

L'única denúncia que no va ser per conduir ebri va ser per tinença de substàncies estupefaents, concretament haixix, segons informa el cos de seguretat. També recorda que una de les principals competències de la Policia Local és la de garantir la seguretat viària a l’interior del municipi i, per tant, prevenir l'accidentalitat a través de controls.