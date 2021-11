Un miler de persones s'han concentrat aquest diumenge, 14 de novembre, a la plaça Jaume Vicens Vives de Girona per acomiadar la ciclista de 35 anys que va morir atropellada per un conductor que anava begut i que va fugir del lloc de l'accident el 30 d'octubre i per reclamar justícia. Els amics de la víctima consideren "una vergonya" que el jutjat de guàrdia de Girona deixés el conductor en llibertat: "Segons el jutge, matar una persona anant begut i deixar-la abandonada a la cuneta significa que el dia següent estiguis en llibertat, era a casa abans que nosaltres poguéssim acomiadar la nostra Tina". El món del ciclisme reclama que s'acusi els conductors d'homicidi i que es garanteixi la seguretat a les carreteres.

Ha estat un acte molt emotiu i amb els sentiments a frec de pell. Un miler de persones, molts ciclistes, han donat escalf als familiars i amics de la veïna de Girona de 35 anys que va morir atropellada per un conductor begut quan pujava als Àngels el 30 d'octubre. La víctima treballava de mestra a l'Escola d'Educació Especial Mare de Déu del Mont de Vilafant.

Emoció però també indignació perquè el jutjat de guàrdia va deixar el conductor en llibertat amb mesures cautelars l'endemà del sinistre. La causa està oberta per delictes d'homicidi per imprudència greu, omissió del deure de socors i per conduir sota els efectes de begudes alcohòliques.

"A la nostra Tina ens la van matar un dissabte al matí anant amb bici, un esport al que tot just s'acabava d'aficionar, feia dues setmana que s'havia comprat la bici amb tota la il·lusió del món", ha explicat la colla d'amics de la víctima en un text que han llegit a la concentració. El dia fatal, era la segona vegada que feia el recorregut: "La primera sortida que va fer va ser als Àngels, i només arribar a dalt ens va enviar una foto dient que era la primera de moltes. La segona pujada ja no la va poder acabar".

Familiars i amics de la víctima qualifiquen de "vergonya" la decisió del jutjat i, també, la condemna a la que es pot enfrontar el conductor, un jove de 24 anys i veí de Vilablareix: "La pena màxima poden ser 7 anys, 8, o pot ni entrar a presó. No és el preu que ha de pagar una persona que mata i abandona una ciclista. Tota la tribu de la Tina ens estem moviment perquè això no caigui en l'oblit i no torni a passar".

Els amics estan impulsant una campanya amb la venda de mallots amb la inscripció 'Vull tornar a casa' a la part de darrera. Els diners recaptats serviran per fer cada un any memorial en record de la ciclista, ajudar la seva família i impulsar accions de conscienciació. Els mallots es poden adquirir al web tàctic-sport.com, entrant a l'apartat 'Team store' i introduint el codi 360e5b. La primera acció serà "posar un símbol ben visible" al punt del sinistre "perquè tothom que hi passi sigui conscient que als ciclistes els esperen a casa".

"Homicidi clar i flagrant"

El món del ciclisme reitera que cal un enduriment de les penes per als conductors que, per negligència, atropellen ciclistes i els abandonen "a la seva sort a la cuneta", sense prestar-los ajuda. "Que una persona vagi conduint beguda o drogada no l'ha d'eximir de la seva responsabilitat, i més si deixa el ciclista atropellat i el desatén, sabent que pot morir com va passar en aquest cas", ha afirmat el president de la Federació Catalana de Ciclisme, Joaquim Vilaplana, que sosté que es tracta d'un "homicidi clar i flagrant".

En el mateix sentit, Ot Pi, de la plataforma en defensa de la bicicleta, ha subratllat que les reivindicacions són clares: "Hi ha d'haver un canvi en les lleis, no pot ser que un conductor begut o droga atropelli una persona, la deixi a la cuneta i ara estigui lliure. El canvi de la llei ha d'arribar el més aviat possible". També reclama més senyalització que recordi que cal deixar una distància mínima d'1,5 metres per avançar els ciclistes a la carretera i demana als conductors que tinguin "respecte" pels esportistes.

L'acte ha comptat amb el suport d'altres associacions com Mou-te amb bici i representants de l'Ajuntament de Girona com l'alcaldessa, Marta Madrenas, i regidors. La impulsora de la concentració d'aquest diumenge ha estat Sílvia Farrés, ciclista de la ciutat: "No coneixia la Cristina, però pensar en aquesta família que ha perdut una mare, una companya, una filla, una amiga va fer que se'm remogués tot i que pensés que calia fer alguna cosa".

Els ciclistes demanen poder sortir a la carretera amb seguretat i sense haver de patir per les seves vides o integritat física.