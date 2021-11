Els Mossos d'Esquadra han identificat i detingut el presumpte autor dels incendis que la passada nit de dijous van destruir tres contenidors al municipi de Llers. Es tracta d'un veí del mateix poble, que té 41 anys i que va ser enxampat per la zona on s'estaven cremant els contenidors. Els Mossos d'Esquadra, en tenir coneixement dels danys causats a aquests elements del mobiliari urbà, van iniciar una recerca per intentar localitzar l'autor. Segons fonts policials, en ser enxampat, l'home es va desprendre d'algun objecte que duia a sobre i els agents van poder comprovar que es tractava d'una capsa de mistos. En un escorcoll, també li van trobar un encenedor.

Els focs en els tres contenidors de Llers van ser provocats un darrere l'altre en menys d'una hora. El primer pels volts de les 11 i 10 de la nit; el segon, pels volts de tres quarts de dotze de la nit, i. el tercer a un quart d'una de la matinada. Els agents dels Mossos d'Esquadra van detenir el presumpte autor dels incendis a dos quarts d'una de la matinada.

El veí de Llers va quedar detingut acusat d'un delicte de danys. Aquest divendres, 12 de novembre, ha passat a disposició judicial i, després de declarar, el jutge l'ha deixat en llibertat amb càrrecs. A aquest detingut li consten antecedents als arxius policials.