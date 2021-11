Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 45 anys, de nacionalitat espanyola i veí de Barcelona, com a presumpte autor d’un delicte contra la seguretat viària per conduir després d’haver estat privat cautelarment del permís de conduir per pèrdua de punts. A més se’l va denunciar administrativament per no fer ús del casc, per no fer el canvi de nom del vehicle i circular sense assegurança.

Els fets van passar el passat dia 11 prop de mitjanit quan els agents es dirigien a socórrer un motorista accidentat a la carretera GI-612 entre el Cap de Vol i el Far de Punta s’Arenella al Port de la Selva.

Quan els mossos van arribar al lloc dels fets van assistir el conductor de la motocicleta que tenia un fort cop a la cara i al llavi donat que circulava sense casc.

Els agents van identificar el conductor, que finalment va resultar ferit lleu, van revisar la documentació i van constatar que una suspensió del permís per manca de punts des de l’any 2012. Per aquest motiu els agents van denunciar-lo penalment.

A més, se’l va denunciar administrativament per no fer ús del casc, per no fer el canvi de nom de la motocicleta en el moment de la compra i per no disposar d’assegurança.

El denunciat, a qui li consten més de deu denúncies per delictes relacionats amb el trànsit, va quedar citat per comparèixer al jutjat d’Instrucció de Figueres pels delictes contra la seguretat viària.