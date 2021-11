La jutgessa del jutjat d'instrucció número 4 de Figueres ha deixat en llibertat provisional el professor de judo de Vilafant detingut aquest dilluns, 8 de novembre, acusat d'haver abusat sexualment de menors a qui feia classes. Després de passar a disposició judicial, aquest dimarts la jutgessa ha acordat, d'acord amb les mesures sol·licitades per la fiscalia, que quedés en llibertat amb mesures com l'obligació de personar-se periòdicament als jutjats i la incomunicació i allunyament respecte de les denunciants.

La causa està oberta per un delicte d'abús sexual. La investigació va començar la setmana passada arran les denúncies de tres mares.

La jutgessa ha acordat llibertat provisional per al professor de judo detingut per abusos sexuals a menors. L'arrestat ha comparegut aquest migdia però només ha respost a preguntes de la seva defensa –la jutgessa no n'hi ha fet-.

Segons ha explicat l'advocada i portaveu de les famílies denunciants, Olga Carbonell, l'advocat de l'arrestat s'ha limitat a fer-li preguntes relacionades amb el seu arrelament a la zona, "no ha entrat en el fons". "Després d'això, la jutgessa no ha vist la necessitat de fer compareixença de presó", ha dit Carbonell, que ha lamentat que s'hagi comunicat a la premsa la decisió mentre encara s'estava fent l'interrogatori. "És incomprensible que en un cas com aquest, la decisió ja estigui escrita i notificada a la premsa", ha afirmat.

Carbonell ha dit que ara hauran d'estudiar-la però ha avançat que, a banda de dues compareixences al jutjat al mes, també se li retirarà el passaport. A més, se li ha imposat un allunyament de les denunciants i se li ha prohibit expressament que mantingui cap tipus de contacte amb altres alumnes per evitar possibles "coaccions".

"Per això, creiem que ara és molt important que les famílies facin la seva feina perquè han de ser conscients que els agradi o no poden haver passat coses", ha dit l'advocada. En aquest sentit, ha animat les famílies perquè els facin arribar proves. "Contactarem amb elles i qualsevol cosa, encara que pugui semblar banal, que ens ho facin arribar perquè necessitem una compareixença de presó i si tenim proves, es podrà fer", ha afegit.

En relació a això, ha dit que ara estudiaran si recorren la decisió judicial o si s'esperen a recopilar més proves. "Estem rebent moltes trucades i crec que les properes hores seran determinants si ens podem nodrir de més proves o més denúncies", ha afegit.

Carbonell també ha detallat que de les tres denúncies que es van fer davant dels mossos de Figueres, dues corresponen a abusos a menors i una altra que va interposar la mare d'una altra noia que ara ja és major d'edat però que també n'hauria patit quan era menor.

Les associacions de judo

L'entitat de la qual és president l'acusat, l'Associació Hajime, ha fet un comunicat públic on defensa la presumpció d'innocència i demanen el "màxim respecte" a aquest dret que té qualsevol investigat. Per una altra part, manifesten la seva "màxima predisposició i voluntat absoluta" de col·laboració amb les autoritats policials i l'administració de Justícia "per tal que els fets presumptament delictius denunciats, i que avui han transcendit, siguin objecte d'investigació i aclariment amb la màxima celeritat possible", expressen al comunicat.

L'associació deixa clar la seva "absoluta condemna i total rebuig" a qualsevol mena de conducta no adequada i que desconeix totalment els fets i les conductes presumptament comeses.

L'Associació de Judo de l'Alt Empordà ha decidit suspendre'l avui mateix com a membre de la junta i secretari de l'entitat. Des de l'entitat han volgut remarcar que "aquesta persona no participa en les activitats de la resta de clubs de judo de l'Alt Empordà". Tot i que lamenten la seva situació, aquesta "no correspon als valors del judo i donem suport a les persones afectades", han manifestat.