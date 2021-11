Els delictes sexuals han pujat un 34% a comarques gironines en el que portem d'any. Segons l'estadística que publica el Ministeri, a la demarcació se n'han registrat 249 entre gener i finals de setembre. I d'aquests, 44 han acabat en violació. L'augment se situa, fins i tot, per sobre de les xifres prepandèmia (perquè en el mateix període del 2019 se'n van denunciar 242). El balanç de criminalitat, que recull dades de tots els cossos policials, també posa de relleu que entre les tipologies delictives que han crescut més, en paral·lel al relaxament de restriccions per la Covid-19, hi ha els furts (un 12%) o el tràfic de drogues (13,5%). Aquesta última, per la proliferació de plantacions de marihuana; molts cops, vinculades a grups criminals.

El balanç de criminalitat que periòdicament publica el Ministeri de l'Interior recull dades de tots els cossos policials (Mossos d'Esquadra, policies locals, policia espanyola i Guàrdia Civil). L'estadística evidencia com els delictes han anat a l'alça en paral·lel a la fi de les restriccions vinculades al coronavirus. En concret, a la demarcació, entre gener i finals setembre s'han registrat 29.034 delictes. Són un 8,9% més en comparació amb el mateix període de l'any passat (quan ja s'entrava en la nova fase de restriccions arran de la segona onada de la pandèmia).

De totes les tipologies, però, la que destaca per damunt de les altres són els delictes sexuals. Perquè d'un any per l'altre, els abusos i les agressions han arribat a augmentar fins a un 34,6%. A la demarcació, se n'han denunciat 249 casos entre gener i setembre (l'any passat, se'n van registrar 185). I d'aquests, n'hi ha hagut 44 en què la víctima ha patit una violació (set més en comparació amb el 2020).

Aquesta xifra negra ja se situa, fins i tot, per damunt dels registres prepandèmia. Perquè ara fa dos anys, durant els tres primers trimestres del 2019, es van denunciar 242 agressions i abusos sexuals a les comarques gironines. I ja aleshores, la xifra s'havia incrementat gairebé un 18% en comparació amb els tres trimestres del 2018 (quan a la demarcació es van registrar 207 delictes sexuals).

Més furts i tràfic de drogues

En paral·lel, el balanç de criminalitat del Ministeri també recull que han augmentat els furts i el tràfic de drogues. En el primer cas, se n'han registrat 7.414 (un 12,1% més); i en el segon, els diferents cossos policials han intervingut en 344 operacions contra el tràfic d'estupefaents (un 13,5% més).

Aquest increment s'explica, sobretot, per la proliferació de cultius de marihuana. De fet, el cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, el comissari Josep Milan, ja va alertar ara fa pocs dies que els grups criminals vinculats a aquestes plantacions són cada cop més violents. Les situen en zones emboscades i de difícil accés, les vigilen armats i no dubten a assaltar-se entre ells.

L'estadística també recull com, d'un any per l'altre, a la demarcació han crescut un 8,8% els robatoris amb violència i intimidació (és a dir, els assalts i atracaments). Entre gener i finals de setembre, n'hi ha hagut 658 al territori. També han augmentat els delictes de lesions i baralles tumultuàries (de 231 s'ha passat a 245).

Menys robatoris amb força

Per contra, entre les tipologies que han baixat hi ha els robatoris amb força, que ho han fet un 6,6% (s'ha passat dels 2.560 als 2.391). Aquí s'hi inclouen tant els que fan referència a habitatges, com també a comerços i a empreses. El descens també és significatiu si es compara amb ara fa dos anys, perquè durant el mateix període del 2019 se n'havien registrat 3.565.

Si es mira més al detall aquesta tipologia, el balanç de criminalitat també permet veure però com els robatoris a interior d'habitatge, un dels que causen més alarma social, s'han mantingut gairebé invariables en comparació amb el 2020. Entre gener i finals de setembre de l'any passat, se'n van denunciar 1.886 arreu de les comarques gironines. I aquest 2021, se n'han registrat 1.873 (és a dir, un 0,7% menys).

Per últim, les dades que publica el Ministeri de l'Interior també dediquen un apartat als delictes de sang. A la demarcació, durant aquests tres trimestres hi ha hagut dotze temptatives d'homicidi o assassinat (l'any passat van ser-ne setze) i tres crims. Són els del cadàver que es va localitzar en un voral de la carretera a Cabanelles, el de l'home que va aparèixer mort al maleter d'un cotxe a Roses i el de l'agressor que va matar a ganivetades la parella a Porqueres (Pla de l'Estany) i després es va entregar a comissaria. No s'hi computen encara, però, els darrers crims d'aquest octubre a la Jonquera (en què un transportista en va matar un altre) o a Ripoll (el del fill que va acabar amb la vida de la seva mare a l'interior d'un pis).