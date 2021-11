Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 48 anys per espoliar durant prop de 30 anys centenars de fòssils i restes paleontològiques de jaciments catalans protegits. La Unitat Central de Patrimoni Històric va iniciar la investigació després de detectar un usuari molt actiu a les xarxes socials que compartia vídeos on se'l veia activament mentre espoliava les restes paleontològiques dels jaciments del miocè d'Els Hostalets de Pierola, de Can Canals i Can Cerdà del Papiol (Baix Llobregat), i el de Ribera de Vilada, Vilada i Castell i Castell de l'Areny (Berguedà). Malgrat demostrar que coneixia la normativa, s'enduia al seu domicili les restes prehistòriques, que tractava amb productes abrasius com la sosa càustica o l'àcid acètic.

Fòssils repartits al jardí, garatge, sala d'estar i les golfes

Aquesta manipulació hauria pogut fer malbé els fòssils pel fet de donar-los un aspecte més presentable. Amb l'autorització del jutjat d'Instrucció número 4 de Terrassa es va fer una entrada i perquisició al domicili de l'investigat, on s'hi van trobar els fòssils, que decoraven el jardí, escampats per diverses parts del recinte exterior i emmagatzemats al garatge principalment, tot i que també n'hi havia en vitrines a la sala d'estar i a les golfes.

En la diligència judicial va participar un paleontòleg del Departament de Cultura a petició de Mossos d'Esquadra, que va assessorar en la selecció del material decomissat. De les seves manifestacions es desprèn que moltes restes tenien poc valor científic, tot i que en destacaven algunes procedents d'altres països com França, Alemanya, Brasil, Bolívia i el Marroc, per exemple.

Part dels objectes intervinguts havien format part d'un museu al·legal que es va desmantellar anys enrere. Durant l'escorcoll domiciliari es van trobar eines per recerca i extracció arqueològica i paleontològica, així com nombroses publicacions especialitzades en paleontologia, algunes d'especialment relacionades amb determinats territoris de l'estat espanyol.

Un centenar de tortugues mediterrànies, prohibides a Catalunya

Al jardí també s'hi van trobar un centenar de tortugues mediterrànies la tinença de les quals està prohibida a Catalunya, juntament amb d'altres de no autòctones. Això va obligar a la participació de l’Àrea Central de Medi Ambient (ACME), que les va recollir i traslladar al Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils de Catalunya.

A l'espera de l'informe definitiu, els Mossos desconeixen encara el valor del material comissat, que en tot cas serà de diversos milers d'euros. També es treballa per conèixer els jaciments afectats i valorar dels danys que aquesta activitat furtiva ha produït.La persona denunciada és coneguda per la policia ja que porta més de 25 anys amb activitats espoliadores amb la finalitat del col·leccionisme.

En aquest sentit, la unitat investigadora ha sol·licitat una mesura de protecció consistent en la prohibició d'apropament de l'investigat a als jaciments on ha estat identificat.