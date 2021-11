L'Audiència ha absolt els dos Mossos d'Esquadra acusats de lesionar i amenaçar un conductor a qui van enxampar begut durant un control a Vilatenim. La sentència no dona cap credibilitat a l'infractor, que va assegurar que l'havien reduït de manera desproporcionada. El tribunal, de fet, subratlla que va arribar a donar fins a quatre versions diferents dels fets.

Per contra, l'Audiència conclou que aquell dia el conductor anava borratxo –va arribar a marcar 0,98 mg\/l- i que va ser ell qui es va enfurismar i es va abraonar damunt els policies quan li van impedir trucar a la grua perquè s'emportés el cotxe. Per això, li retira el carnet de conduir durant 1 any i 1 dia, el condemna a 3 mesos de presó i a 2.700 euros de multa.

El cas que ara l'Audiència ha sentenciat es remunta a l'11 de maig del 2018. Aquell dia, els Mossos havien muntat un control d'alcoholèmia a la carretera C-260, al seu pas per Vilatenim. Segons recull la sentència, cap a les set del matí les patrulles van aturar "de manera aleatòria" el vehicle que conduïa l'acusat. Li van fer dues proves d'alcoholèmia. A la primera va marcar 0,98 mg\/l d'aire expirat; i a la segona, 0,82.A partir d'aquí, la situació es va enrevessar i va derivar en un cas amb acusacions creuades. El conductor sostenia que els dos policies l'havien reduït de manera desproporcionada, li havien obert la cella i l'havien amenaçat mentre l'insultaven.

Els mossos, però, afirmaven que l'home s'havia enfurismat després que li immobilitzessin el cotxe i li impedissin trucar a la grua perquè retirés el vehicle. I que havia estat ell, precisament, qui se'ls va llançar al damunt i va obligar-los a reduir-lo.L'advocat del conductor demanava que es condemnés els dos agents a 1 any, 3 mesos i 15 dies de presó per lesions i amenaces.

La fiscalia i el lletrat de la Generalitat, per la seva banda, reclamaven 3 mesos de presó i 4.500 euros en multes per a l'infractor per haver comès delictes contra la seguretat viària, resistència i lesions.Fins a quatre versions diferentsLa sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Juan Mora, no dona cap credibilitat al conductor. De fet, sosté que d'ençà que el van detenir, va arribar a donar fins a quatre versions diferents dels fets.

Primer que l'havien llançat al terra, després que li havien "estampat" el cap contra el terra i, finalment, que els mossos el van colpejar després de subjectar-li el cap amb els genolls. I al judici, va relatar haver patit més cops i hematomes que els que havia dit durant la fase d'instrucció.Per contra, l'Audiència de Girona dona plena credibilitat a allò que van declarar els dos mossos.

En concret, que quan li van impedir trucar a la grua, el conductor va començar a creuar la calçada una i altra vegada, i que quan la patrulla el va apartar, es va abraonar damunt els policies, els va agredir amb cops de puny i puntades de peu, tots tres van anar a parar per terra i el van haver de reduir.

Sense "cap mena de lògica"

D'entrada, el tribunal ja deixa clar que, com que els dos mossos també eren acusats, no gaudien de cap "plus de credibilitat" com passa amb els policies que declaren en un judici. Però aquí la sentència conclou que tampoc "té cap mena de lògica" que els agents reaccionessin "violentament", perquè de fet, durant la prova d'alcoholèmia, no hi va haver cap problema amb l'infractor. Sinó que l'enrabiada li va venir després, quan li van dir que no podia moure el cotxe."Per contra, la declaració de l'acusat s'ha de valorar en el context d'algú que ha donat positiu a la prova d'alcoholèmia, el citen a un judici ràpid i veu com li immobilitzen el vehicle", recull el tribunal.

A més, l'Audiència també conclou que els informes mèdics, que acreditaven que els dos policies van patir lesions, també són "molt rellevants" a l'hora d'acreditar que el conductor va forcejar amb ells (cosa que ell negava).Per això, la Secció Tercera de l'Audiència absol els dos mossos dels delictes de lesions i amenaces. I al conductor begut, el condemna per haver agafat el volant borratxo i haver agredit els agents. E

n concret, la sentència el condemna per un delicte contra la seguretat viària, un de resistència a l'autoritat i dos de lesions. L'Audiència li retira el carnet de conduir durant 1 any i 1 dia, li imposa 3 mesos de presó i 2.700 euros en multes.

En matèria de responsabilitat civil, el tribunal obliga el conductor a pagar una indemnització de 1.631,16 euros als dos mossos a qui va agredir. La sentència no és ferma i s'hi pot interposar recurs d'apel·lació davant el TSJC.