El grup Ebri Knight ha denunciat a les xarxes socials un cas d'assetjament la nit que va tocar a les barraques de Girona, dissabte 30 d'octubre. "El dissabte passat, durant el concert de Girona, la companya que treballa a la nostra parada de marxandatge va patir diversos episodis d’assetjament per part d’un dels assistents al concert", exposa la banda, en un fil a Twitter.

Ells mateixos expliquen que la situació es va poder resoldre gràcies al Punt Lila habilitat per l'Ajuntament de Girona a l'esplanada de La Copa.

Ebri Knight ha lamentat que "no és el primer cop que vivim una situació així" i per aquest motiu han decidit visibilitzar el cas: "ara que estem recuperant la normalitat, els espais d’oci segueixen sent espais no segurs per a les dones i molts altres col·lectius", han alertat.

Per tot plegat, el grup ha apel·lat a la "responsabilitat col·lectiva" per "capgirar aquesta realitat", i ha agraït les persones i col·lectius que treballen "en fer dels espais d'oci un espai més lliure i més segur".

Punt Lila a barraques

El Punt Lila és un espai habilitat a l'esplanada de La Copa durant les nits de barraques, on qualsevol persona es pot adreçar si pateix o veu una agressió masclista. Es tracta d'un punt gestionat per un equip de dinamitzadores expertes en sensibilització contra les conductes sexistes. Proporcionen informació, assessorament i atenció davant d'agressions sexistes, i també deriva les denúncies a la Policia Local o als Mossos d'Esquadra.