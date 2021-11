La Guàrdia Urbana de Figueres ha posat 134 denúncies a la zona oest des de principi d'any, la majoria per frau elèctric. En concret, se n'han interposat 102 per delictes penals, de les quals 70 han estat per connexions irregulars i 32 d'administratives, 18 també per frau. En total, 88 denúncies per punxar la llum. Les connexions irregulars són un problema des de fa anys als barris de Sant Joan i el Culubret i provoquen constants interrupcions del servei. La situació afecta especialment a col·lectius vulnerables, com persones grans, que viuen en una incertesa permanent. Per combatre-ho, fins ara s'hi han fet set operatius. Paral·lelament, l'Ajuntament preveu desencallar en breu els ajuts a les famílies afectades per comprar generadors.

De gener a octubre, la Guàrdia Urbana ha dut a terme diversos operatius a la zona oest de Figueres i ha posat més d'un centenar de denúncies. En concret, 134. D'aquestes, 102 han estat penals i 32 administratives. La majoria s'han interposat per defraudació del fluid elèctric, un dels principals problemes que pateixen des de fa anys aquests barris. En total, la policia ha posat 88 denúncies per connexions irregulars, 70 de les quals penals. Des de principi d'any, s'hi han fet set dispositius per lluitar contra aquesta pràctica, gairebé els mateixos que en tot el 2020 (quan se'n van fer vuit) i un més dels que es van fer un any abans. En xifres, les defraudacions detectades es mantenen més o menys en números similars: l'any 2019, n'hi va haver 97 i el 2020, 95.

Repunt en els talls de llum: més de 200

Sigui com sigui, els veïns del barri pateixen interrupcions del servei de forma recurrent. El vicealcalde i regidor de Seguretat, Pere Casellas, diu que durant uns mesos van baixar però que en les últimes setmanes han tornat a repuntar. Durant el 2020, hi va haver 379 talls de llum al barri. En el que portem d'any, ja se n'han registrat 209.

Per denunciar la situació, Casellas interpel·la directament la companyia elèctrica a través de piulades a Twitter on l'acusa de no fer res i de "maltractar els veïns". I és que durant el pont de Tots Sants, el Culubret ha patit diversos talls que han afectat una desena de cases. El 31 d'octubre, per exemple, hi va haver veïns que no van tenir electricitat en tot el dia i d'altres que van patir talls intermitents durant tota la jornada. Per intentar "pal·liar" la situació, l'Ajuntament espera desencallar en breu el programa d'ajuts per fer front a la compra de generadors per a les famílies més vulnerables. L'equip de govern va pressupostar una partida de 60.000 euros per subvencionar-ho.

Delictes contra la seguretat viària

D'altra banda, en el que portem d'any, als barris del sector oest de Figueres, la Guàrdia Urbana també ha interposat 11 denúncies per delictes contra la seguretat viària. En concret, per conduir sota els efectes de l'alcohol (2), amb el permís retirat (2) o sense carnet (7).

També s'han fet tres denúncies per usurpació de béns immobles, quatre per delictes lleus de danys, cinc d'administratives per tinença de drogues i dues per dur armes, entre d'altres. A més, s'hi han fet prop d'una vintena d'inspeccions d'activitats.