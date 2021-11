La Policia Local de Castelló d’Empúries amb col·laboració d’una dotació de Mossos d’Esquadra ha interposat aquesta cap de setmana 10 denúncies en dos controls realitzats la nit de dissabte a diumenge.

La major part són a conductors (8) que anaven beguts. Segons informa la policia, cal destacar que en un dels conductors va marcar en el test un resultat d’alcoholèmia penal de 0,72 mg/l, gairebé triplicava la taxa permesa (0,25 mg/l).

Els dos controls d’alcoholèmia i seguretat ciutadana es van realitzar en una de les avingudes principals de la urbanització d’Empuriabrava.

Els controls van finalitzar la matinada de diumenge amb deu denúncies, vuit de les quals per conduir sota la influència de l’alcohol.

Cocaïna i sense cinturó

Les dues denúncies que no eren a conductors beguts van ser: una per tinença de substàncies estupefaents; concretament cocaïna i l'altra, a un altre conductor per circular sense el cinturó de seguretat.

Des de la Policia Local s'informa que el cos policial té com a una de les seves principals funcions garantir la seguretat viària per tal de prevenir accidents i aquests controls, tenen aquest objectiu.