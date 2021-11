La Guàrdia Urbana de Figueres ha tramitat quatre actes per tinença de substàncies estupefaents en diferents punts de la ciutat, en el decurs d'un dispositiu amb el suport del gos ensinistrat per a la detecció de drogues. L'operatiu es va fer divendres, 29 d'octubre, a la nit i les persones identificades que estaven en possessió de drogues van ser localitzades a l'entorn de l'estació d'autobusos, a la plaça Paula Beata Montal i al barri de la Marca de l'Ham. En el mateix servei, van realitzar dues denúncies per consum d'alcohol a la plaça de l'Estació, i una altra denúncia a una persona per falta de respecte als agents.