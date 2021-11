Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dilluns, 1 de novembre, el presumpte autor de l'assassinat d'una dona a Ripoll. Es tracta del fill de la víctima, que és el principal sospitós del crim i al qual es buscava des d'ahir diumenge, dia dels fets. El suposat autor havia fugit amb una altra persona. L'han detingut en una zona boscosa als voltants del municipi, segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra.

Més de 200 persones s'han concentrat aquest dilluns davant de l'Ajuntament de Ripoll per condemnar l'assassinat de la dona aquest diumenge presumptament a mans del seu fill. S'han fet cinc minuts de silenci amb la presència de membres de l'equip local, Consell Comarcal i altres institucions i veïns. L'alcalde, Jordi Munell, ha dit que la ciutat està "en xoc" i ha condemnat els fets.També ha confirmat que el Consorci de Benestar Social del Ripollès estava fent seguiment a la família. La Generalitat ha activat el protocol per feminicidi. Els Mossos d'Esquadra continuen buscant el primogènit de la víctima com a principal sospitós de l'apunyalament. Va fugir acompanyat d'una altra persona. El consistori ha decretat aquest dilluns dia de dol oficial.