La comunitat educativa de l'Alt Empordà està de dol per la tràgica mort d'una mestra, de 35 anys, que era de Roses i treballava a l'Escola d'Educació Especial Mare de Déu del Mont de Vilafant. Dissabte al matí, va ser atropellada per un cotxe conduït per un home que va donar positiu en les proves d'alcoholèmia. El Servei Català de Trànsit informava del sinistre viari, que es va produir al punt quilomètric 0,5 de la carretera GIV-6703, a l'altura de Quart. La dona, que residia a Girona, anava en bicicleta i de resultes de la col·lisió va quedar ferida crítica.

Els sanitaris del Sistema d'Emergències Mèdiques la van traslladar a l'Hospital Josep Trueta de Girona, però el seu estat era molt greu i va morir. El conductor del cotxe va fugir del lloc de l'accident, però gràcies a la col·laboració ciutadana va poder ser localitzat pels Mossos d'Esquadra i va ser sotmès a les proves de detecció d'alcohol. El resultat va ser la taxa penal de 0,87 mg/l. El conductor, que té 24 anys i és veí de Vilablareix, va quedar detingut com a presumpte autor de l'homicidi imprudent i un delicte contra la seguretat viària. Després de declarar davant del jutge de guàrdia de Girona, va quedar en llibertat amb càrrecs i com a mesura cautelar li van retirar el carnet de conduir i el passaport i està obligat a presentar-se periòdicament als jutjats.