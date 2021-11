El Servei Català de Trànsit informa que aquest dilluns, 1 de novembre, al matí, s’ha registrat un sinistre viari mortal a la C-153, al punt quilomètric 50,4, a l’altura de la Vall d’en Bas, a la Garrotxa. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 09.42 h.

Per causes que encara s’estan investigant, hi ha hagut una col·lisió frontal entre dos turismes. Com a conseqüència de la topada, el conductor d’un dels cotxes implicats ha mort. Es tracta de J.D.V., de 50 anys i veí d’Olot. El passatger davanter ha resultat ferit greu i l’han traslladat en helicòpter medicalitzat a l’hospital Josep Trueta de Girona. A més, el conductor del segon vehicle implicat ha resultat ferit menys greu i ha estat evacuat en ambulància al mateix centre hospitalari.

Arran de la incidència, s’han activat quatre patrulles dels Mossos d’Esquadra, tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, l’helicòpter medicalitzat i dues ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que també ha activat la unitat de suport psicològic.

En aquests moments, la C-153 es troba tallada a la Vall d’en Bas en tots dos sentits de la marxa. Segons les darreres dades, amb aquest veí d'Olot ja són quatre les persones que han mort a les carreteres catalanes en aquest pont festiu.