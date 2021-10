Agents de la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial de Girona investiguen les circumstàncies de la mort d’una dona aquest matí a la població de Ripoll.

Els fets s’han produït pels volts de les nou del mati quan agents de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Ripoll han estat requerits per adreçar-se fins a l’avinguda Ripollès on presumptament hi hauria una dona ferida per arma blanca en un domicili.

Quan els agents han arribat a l’habitatge, han trobat la víctima malferida. Els serveis sanitaris l’han atès al lloc però no li han pogut salvar la vida i ha mort.

Els agents de la Divisió d’Investigació Criminal de la Regió Policial de Girona s’han fet càrrec de la investigació per aclarir les circumstàncies de la mort.