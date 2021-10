Una ciclista ha mort aquest dissabte al matí en un xoc amb un turisme a Quart (Gironès), segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís de l'accident s'ha rebut a les 08.01 hores al quilòmetre 0,5 de la GIV-6703, la carretera que porta al santuari dels Àngels (485 metres).

Per causes que encara s'estan investigant, hi ha hagut una col·lisió entre un turisme i una ciclista. A conseqüència de l'atropellament, la ciclista ha resultat ferida crítica i els efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'han traslladat a l'hospital Josep Trueta de Girona, on posteriorment ha mort. Amb aquesta víctima, són 112 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.

Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l'afectació viària, la via s'ha tallat en ambdós sentits de la marxa.