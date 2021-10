Dues persones van resultar ferides greus aquest divendres, a primera hora de la tarda, en patir un aparatós accident sota el pont de la GI-682 al seu pas per Blanes. Deu unitats de diversos cossos de seguretat i emergències hi van haver d'intervenir i els dos ferits van sent traslladades a l’Hospital Josep Trueta de Girona perquè fossin atesos.

Els fets van tenir lloc poc abans de les 5 de la tarda, quan la Policia Local de Blanes va ser alertada que havia tingut lloc un accident de trànsit sota el pont que travessa la Carretera d’Accés a la Costa Brava, la GI-682, al seu pas pel barri de Mas Borinot, a l’extrem est de la població. Per causes que es desconeixen, el vehicle va quedar encastat sota les escales per pujar al pont, les que estan situades a la seva part dreta en direcció a Lloret.

A conseqüència de l’accident, les dues persones que viatjaven al turisme –un home i una dona- van quedar-hi atrapades, havent de ser excarcerades pels equips de Bombers de la Generalitat, mentre simultàniament rebien atenció mèdica del Sistema d’Emergències Mèdiques. Els primers en atendre als ferits van ser efectius de la Policia Local de Blanes –la seu de la qual es troba molt a prop del lloc on es va produir l’accident- i un bomber jubilat fa poc, que estava en les immediacions del pont.

El treball conjunt dels tres cossos de seguretat –Policia Local, Bombers i SEM- va permetre rescatar les dues víctimes que havien quedat atrapades i amb ferides de consideració. Primer es va poder excarcerar al conductor, i minuts després a la seva acompanyant. Tots dos van ser evacuats en sengles ambulàncies a l’Hospital Josep Trueta a quarts de 6 de la tarda. Per facilitar les tasques de rescat, atenció mèdica i evacuació, la Policia Local de Blanes es va encarregar de tallar i controlar el trànsit d’un tram del carril de la GI-682 en direcció a Lloret, al costat del pont.