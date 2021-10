La Policia Local de Castelló d'Empúries ha efectuat aquest cap de setmana un control d'alcoholèmia que ha finalitzat amb vuit denúncies administratives i una penal per conduir sota la influència de begudes alcohòliques; una denúncia administrativa per conduir un patinet no homologat i dues denúncies administratives per tinença de substàncies estupefaents.

El dispositiu es va fer en una de les avingudes principals d’Empuriabrava durant diverses hores la nit de dissabte a diumenge, conjuntament amb quatre dotacions dels Mossos d'Esquadra.

Segons informa la prefectura de la Policia Local de Castelló d’Empúries, un dels objectius principals és reforçar aquest tipus de controls dins del municipi.