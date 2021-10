Els Bombers han rescatat una noia que s'havia precipitat per un barranc d'uns 25 metres a Castellar del Vallès. Segons han informat en una piulada, després de rebre l'avís a les 22.16 hores de dissabte, els efectius dels Bombers han fet ràpel per accedir fins on era la víctima, que ha manifestat que tenia dolor lumbar.

En el rescat, els bombers han muntat una instal·lació per treure la dona amb llitera. Després, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) l'ha traslladada a l'Hospital Parc Taulí de Sabadell.