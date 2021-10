Els Mossos d'Esquadra han detingut a Puigcerdà tres persones d'entre 39 i 35 anys que formaven un grup criminal itinerant dedicat al tràfic de drogues. El grup utilitzava una autocaravana per guardar marihuana. En concret, els Mossos van intervenir en el vehicle 86 kilograms de marihuana empaquetada en fardells i 6.000 euros que presumptament provindrien de la venda de la droga. El 10 d'octubre, una patrulla va detectar un vehicle que entrava a gran velocitat i en contra direcció en una rotonda direcció l'Hospital de Puigcerdà. Allà, els agents van comprovar que una dona acompanyava un home ferit d'arma blanca i que el conductor del vehicle havia fugit. Arran de diversos indicis, l'home ferit va ser detingut per tràfic de marihuana.

Segons expliquen els Mossos en un comunicat, un cop van prendre declaració a les dues persones que eren a l'hospital i van rebre informacions de part de testimonis dels fets, els investigadors van detenir l'home ferit perquè tenien indicis que traficava marihuana des d'una autocaravana. El detingut era a l'autocaravana estacionat a prop d'una benzinera de Puigcerdà, quan va ser agredit per arma blanca per un home que va fugir. Els Mossos treballen amb la hipòtesi que l'agressor podria haver intentat assaltar l'autocaravana per endur-se la droga.

El grup criminal operava des de Màlaga i venia la droga a diferents punts de l'Estat. Dos dels detinguts eren els encarregats de transportar la droga amagada a l'autocaravana, mentre que el tercer detingut i una altra persona feien tasques d'avançada per assegurar-ne el recorregut.Els tres detinguts van passar a disposició judicial i van quedar en llibertat amb càrrecs.