Els Mossos d’Esquadra van denunciar administrativament el 20 d’octubre, a La Jonquera, un conductor de 46 anys, de nacionalitat Alemanya, per sis infraccions de transports relacionades amb l’incompliment dels descansos obligatoris.

A mig matí del 20 d’octubre agents de trànsit estaven duent a terme un control preventiu de transports a l’AP-7, al punt quilomètric 6.5 en sentit sud, quan van aturar el conductor d’una furgoneta que portava un remolc de grans dimensions.

Els mossos van comprovar que el remolc transportava diverses motocicletes provinents des d’Alemanya amb destí a diferents punts de la geografia espanyola, entre ells Catalunya, i que el conductor no havia respectat els descansos diaris obligatoris.

Concretament, se li van interposar una denúncia per una infracció molt greu, una de greu i quatre de lleus. La primera per conduir un temps igual o superior a 15 hores sense fer cap pausa o un descans de 4.30 hores com a mínim. La greu, per conduir un temps igual o superior a 12 hores i inferior a 13.30h, i les més lleus, per fer una conducció igual o superior a 11 hores i inferior a 12 hores, infraccions totes elles regulades a Llei d’Ordenació de Transports Terrestres.

Un conductor substitut es va fer càrrec de la furgoneta i del remolc per poder continuar el viatge després de pagar totes les sis sancions que ascendien a 6.606 euros.