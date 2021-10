La Policia Nacional ha detingut a Platja d'Aro un home a qui va enxampar in fraganti mentre intentava vendre una nova variant de la cocaïna, coneguda com a 'cocaïna rosa'. Els agents el van sorprendre en ple carrer i durant el registre li van trobar nou dosis més en petites bosses d'un gram i que portava amagades a la bateria de la bicicleta elèctrica amb la que es desplaçava. L'operació, en coordinació amb la Policia Local de Platja d'Aro, va iniciar-se a finals del mes de setembre, arran de la denúncia d'alguns ciutadans alertant que s'estava introduint aquest nou tipus de cocaïna a la localitat baix-empordanesa.

Es tracta d'una substància molt més potent i cara que la cocaïna habitual i que genera situacions de gran eufòria, gràcies a la barreja de diferents elements químics que porta. A més de la droga, el sospitós portava a sobre diners en efectiu i dos telèfons mòbils, a més dels seus efectes personals. L'home va quedar arrestat per un delicte contra la salut pública.

D'altra banda, la Policia Nacional també va detenir un altre individu en aquest cas a Calonge, que tenia una plantació interior de marihuana en una masia. La droga estava custodiada pel sospitós que estava com ocupa de la casa. A més, la plantació tenia la llum punxada de l'exterior a través d'un butró, fet que ajudava a passar desapercebut. D'aquesta manera donava llum als tres aires condicionats que hi havia. A més, a l'entrada hi havia tres gossos considerats de raça perillosa custodiant la casa.

Després de l'entrada i registre, els agents van trobar-hi cinc quilos de cabdells de marihuana i més de 1.000 esquetxos, a banda de centenars de llavors. També van trobar-hi ganivets, un esprai de defensa, unes manilles i una defensa policial. Es dona el cas que el detingut és un vigilant de seguretat i que havia rebut ingressos importants de diners. L'home va quedar arrestat per un delicte contra la salut pública i un per defraudació de fluid elèctric.