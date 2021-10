Se situaven prop dels caixers i esperaven. Quan la víctima, en la majoria de casos, gent gran, s'acostava a treure diners, actuaven. Solien utilitzar dos modus operandi: o distreien, just en el moment en què els majors estaven retirant l'efectiu amb un objecte (el que en l'argot policial es coneix com a «crossa»), o feien servir la violència. A vegades colpejaven als ancians fins a fer-los caure a terra. Són nens, menors de 14 anys, obligats en molts casos pels seus propis pares, que no estaven escolaritzats i estaven obligats a delinquir. Venien de Romania buscant una vida millor. Es van perdre pel camí.

Després d'una complexa recerca, la Policia Nacional els ha donat caça. El resultat de les seves indagacions ha acabat amb la desarticulació d'un entramat criminal que operava en diferents punts del mapa, amb especial força a Madrid. Han estat detingudes 26 persones a les quals se'ls imputen els delictes de tràfic d'éssers humans amb finalitats d'explotació delictiva, pertinença a organització criminal i delicte contra els drets i deures familiars. Els nens, un total de 37, han estat posats sota protecció per ser inimputables.

DEU MESOS

La recerca va arrencar el desembre de l'any passat quan els agents van detectar un augment de les denúncies per robatoris i furts en caixers automàtics a persones d'edat per tota la Comunitat de Madrid. Fet l'anàlisi, van descobrir un patró comú. No van trigar a esbrinar que existia un grup organitzat de diversos clans familiars que utilitzaven i explotaven a menors d'edat, en molts casos els seus propis fills, per cometre aquests delictes. Tenia una estructura perfectament definida i el repartiment de tasques se seguia a la perfecció.

En el cim es trobaven els pares de dues famílies que s'encarregaven de decidir la zona d'actuació dels menors per cometre els robatoris. Una mica més avall de la piràmide estaven els patriarques d'altres famílies que feien d'intermediaris entre els caps i altres menors. Portaven als menors fins als diferents caixers escollits. En l'últim graó estaven els nens, la majoria sense escolaritzar, que eren els qui duien a terme els assalts. L'organització estava formada per un total de 18 adults, vuit menors imputables i altres 37 sense responsabilitat penal per tenir menys de 14 anys.

Estava tot pensat perquè res es torcés. Mesurat tot detalladament, van arribar a fixar un pla B utilitzat quan els nens tenien excessiu protagonisme i podien ser reconeguts pels agents, o s'anaven fent grans. Eren els anomenats 'tours delictius' que, bàsicament, consistien a rotar-los. Els nens «cremats» eren traslladats a altres llocs on continuaven l'activitat delictiva, fins i tot en altres països europeus. Les detencions es van dur a terme a Getafe i Fuenlabrada el passat 13 d'octubre. Un centenar d'agents van procedir al registre de cinc domicilis en els quals es van confiscar gairebé 10.000 euros en efectiu, diversos rellotges d'alta gamma, telèfons mòbils i diversa documentació que està sent analitzada pels investigadors. L'operació ha permès l'esclariment de més de 200 assalts a ancians que van ser atracats en caixers automàtics de diferents punts del país. Els 37 menors inimputables van ser posats sota la protecció del Grup de Menors de la Policia Nacional.