Una patrulla de la Policia Local de la Jonquera va aturar, aquest dimarts a la tarda, un vehicle de matrícula francesa després de reconèixer el seu conductor, un ciutadà de la mateixa nacionalitat que dies enrere ja havia estat detingut per no haver tingut mai el permís corresponent. En el moment de verificar el contingut del turisme, dins de l'habitacle del qual hi viatjaven cinc persones, entre elles una menor, els agents van sentir soroll provinent del maleter, en l'interior del qual hi van trobar un sisè viatger. Tres d'aquestes persones eren immigrants. Els fets van passar a la carretera N-II.

El conductor va ser detingut acusat d'un presumpte delicte contra la seguretat viària i per un delicte contra els drets dels ciutadans estrangers i afavoriment de la immigració il·legal. Els tres estrangers van ser traslladats a la comissaria de la Policía Nacional i dos d'ells, de nacionalitat siriana, van restar detinguts.