Els Bombers de la Generalitat han acudit aquest diumenge, 17 d'octubre, a un servei d'emergència al Port de la Selva, on una dona s'havia ferit en un peu mentre feia una ruta caminant pel cap de Creus. L'avís s'ha rebut pels volts de dos quarts de tres de la tarda. S'hi han desplaçat quatre dotacions terrestres de Bombers i han provat d'evacuar-la en una llitera per terra, tot i que finalment la solució més pràctica per fer l'extracció ha estat l'helicòpter del Grup Actuacions Especials (GRAE).

La dona ha estat traslladada a l'hospital, on l'han atès d'una triple fractura de turmell, segons ha dit ella mateixa en un missatge a Twitter per agrair el servei dels Bombers.