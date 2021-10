La Guàrdia Civil ha detingut aquest dissabte, 16 d'octubre, un conductor que duia 36,796 quilos de marihuana amagats al forat de la roda de recanvi. Segons informen en un comunicat, agents de l'institut armat van aturar el vehicle amb matrícula ucraïnesa a l'AP-7 a la Jonquera, quan circulava en direcció a França. Durant la inspecció del vehicle, van descobrir la droga.

Per això, els agents van detenir el conductor, un home de 36 anys i nacionalitat ucraïnesa, com a suposat autor d'un delicte contra la salut pública. Tant el detingut com la droga intervinguda han passat a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Figueres.