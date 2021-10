Un conductor ha mort aquest diumenge i un altre ha quedat ferit aquest diumenge en un xoc frontal a Torrent, al Baix Empordà. El sinistre ha passat pels volts de les set del matí a la C-66.

Per causes que s'investiguen, un dels vehicles ha envaït l'altre carril i ha provocat l'accident a la zona coneguda com els revolts de Torrent. El conductor mort circulava en direcció a Palafrugell i el ferit lleu, que ha estat traslladat a l'hospital, ho feia en direcció a la Bisbal d'Empordà.

Fins a la zona s'hi han desplaçat diverses dotacions dels Mossos d'Esquadra, dels Bombers i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos han fet la prova d'alcoholèmia i drogues al conductor que ha quedat ferit.