Una quarantena d'activistes de SOS Costa Brava han entrat per sorpresa al polèmic camí de ronda de Can Juncadella que passa a tocar d'una finca privada, propietat d'un magnat del Kazakhastan. Els manifestants han volgut denunciar "les pràctiques intimidatòries" de la seguretat privada, tot i tractar-se d'un "espai públic".

Quan els activistes han entrat, de seguida s'ha escoltat un avís que no es podia passar i un membre de la seguretat privada amb un gos els ha intentat aturar. Els membres de SOS Costa Brava han seguit avançant, malgrat que el cap de seguretat ha sortit i els ha demanat que no ho fessin. Al cap d'uns moments de tensió, els Mossos i la Policia Local han aparegut per dissuadir els activistes "i evitar enfrontaments".

Nova acció de SOS Costa Brava per reclamar que es faciliti l'accés al camí de ronda de Can Juncadella, a Lloret de Mar. Els activistes denuncien les "pràctiques intimidatòries" de la seguretat privada que té contractada la propietat de la finca per on passa el recorregut. I és que a l'inici del camí hi ha diversos cartells alertant que s'està accedint a una propietat privada, s'adverteix de la presència de gossos, hi ha càmeres constantment i uns altaveus que pretenen dissuadir aquells que entrin a l'espai.

El problema, però, és que tot aquest dispositiu es troba en una zona que, segons diverses sentències del TSJC i ratificades posteriorment del Suprem, és públic. Per això, una quarantena de membres de SOS Costa Brava han decidit fer el recorregut, a risc d'enfrontar-se amb la seguretat privada.

Al cap de poca estona d'haver iniciat el camí, un treballador de la propietat s'ha acostat amb un gos per tal d'aturar els manifestants, però aquests han seguit avançant en direcció a la finca. Poca estona més tard ha arribat el cap de seguretat de la finca que també ha intentat evitar que els activistes seguissin, però tampoc se n'ha sortit i aleshores ha avisat els Mossos d'Esquadra.

L'objectiu de SOS Costa Brava, però, s'ha estroncat quan han arribat al costat de la tanca que delimita la finca, per on passa un camí que els membres de seguretat privada de la propietat asseguren que no és públic. Fins allà s'hi han desplaçat els Mossos i la Policia Local de Lloret. Després de parlar amb uns i altres, els agents han demanat als manifestants que no seguissin, per tal "d'evitar enfrontaments". Poca estona més tard els activistes han decidit girar cua i tornar per on havien passat.

El president de SOS Costa Brava, Sergi Nuss, assenyala que aquest és un "cas extrem" i carrega contra els propietaris que no "faciliten l'accés" als camins de ronda. "Posem sobre la taula que hi ha sentències fermes i s'hi ha de poder passar sense cap temor que et puguin fer mal o que apareguin uns gossos bordant", assenyala.

Procés judicial

Cal tenir en compte que els propietaris de la finca privada de Can Juncadella de Lloret de Mar, l'empresa Flinder Data S.L. -vinculada amb l'expresident del Kazakhstan– van presentar una demanda civil contra l'Ajuntament el febrer del 2020. El motiu, segons va argumentar el regidor de Promoció de la ciutat, Jordi Sais, és reivindicar la propietat del camí i així tornar-lo a tancar al públic.

Precisament, una trucada entre Sais i els cossos de seguretat ha servit per poder calmar els ànims amb els activistes, que s'han acabat retirant.

Un camí obert de forma intermitent des del 2009

El tram de Can Juncadella del camí de ronda es va tancar el 2009 després que els propietaris decidissin tancar l'accés al públic, ja que ho consideraven una propietat privada. Fins el 2016 no es va resoldre que el tram del camí havia d'estar obert a tothom a través d'una sentència judicial.Tot i així, la propietat va optar per donar compliment a la resolució judicial però espantant a qualsevol curiós que s'hi passegés. Per això, en el moment en què un creuava el camí, sentia sonar alarmes i mentre la megafonia demanava que marxés, veia gossos o fins i tot notava la intimidació del personal de seguretat privada.