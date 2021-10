Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Assumptes Interns (DAI) han detingut aquest dijous quatre agents del cos - un d'ells en excedència -com a presumptes autors dels delictes de suborn, realització arbitrària del propi dret, robatori amb força i revelació de secrets, tal com ha avançat La Vanguardia i ha confirmat l'ACN. La instrucció la porta el jutjat d'instrucció número 1 de Rubí. Les detencions van tenir lloc ahir a les localitats de Barcelona, Santa Perpètua de la Mogoda i Montcada i Reixac. Els agents també van realitzar una entrada i registre judicial en una empresa ubicada a la capital catalana. Els investigadors no descarten noves detencions. Pel que fa als detinguts, passaran aquest matí a disposició judicial.