Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Afers Interns (DAI) han detingut un veí de Llers, exescorta de Leo Messi, per pertànyer a una xarxa d'extorsió.

Marc Fortiana, mosso d'esquadra en excedència, va ser detingut ahir juntament amb tres agents més del cos. Estan acusats de ser presumptes autors de delictes de suborn, realització arbitrària del propi dret, robatori amb força i revelació de secrets.

Les detencions es van produir ahir a Barcelona, ​​Santa Perpètua de la Mogoda i Montcada i Reixac. També es va realitzar una entrada i registre en una empresa de Barcelona.

La policia no descarta més detencions, segons avança La Vanguardia i publica El Diari de Girona, que explica que el cas està sota secret de sumari.

La instrucció del cas la porta el jutjat d’instrucció número 1 de Rubí. Els detinguts passaran aquest matí a disposició judicial.

Marc Fortiana a més de ser mosso en excedència, també és exbomber i es dedica al món de la seguretat.

Té una empresa de seguretat

És una persona coneguda a l'Empordà i propietari d'una empresa de serveis de seguretat, anomenada Double Group. Una companyia que com explicava en una entrevista ell mateix a El Periódico, diari del mateix grup editorial que aquest Setmanari, es dedica a "protegir supervips" entre aquests, ho ha fet amb Leo Messi.

De fet, l'empordanès va ser l'encarregat d'organitzar i va dirigir el dispositiu de seguretat de l'astre argentí en un viatge a Egipte el 2017 a través de la seva empresa Double Group.

En aquesta imatge de l'empresa de seguretat se'l pot veure davant d'un iot amb un cotxe d'alta gamma.

En aquesta entrevista, Marc Fortiana explicava com havia aconseguit arribar a fer serveis d'aquesta tipologia i les seves metes personals que l'havien portat a ser bomber, ara mosso en excedència i a dedicar-se a la seguretat privada.

"Amb 14 anys ja volia ser bomber. I ho vaig aconseguir. Després em vaig fer mosso i vaig ingressar en el grup especial Arro. Un conegut em va parlar d'aquest món, en el qual es necessiten policies experimentats. Em vaig treure el títol de director de seguretat a la Universitat de Girona i vaig muntar la meva empresa.", assegurava en el rotatiu.

El "cantador" de la Quina

El mosso en excedència detingut per Afers interns és conegut a la seva localitat de naixement, Llers, per ser la veu d'un acte popular: la cantada dels números de la Quina durant les festes de Nadal. Una quina que aplega centenars de persones cada any a la localitat de l'Alt Empordà.

En aquesta imatge de fa dos anys, es veu a Fortiana "cantant" els números de la quina.