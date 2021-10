Els dos escopeters dels Mossos d'Esquadra investigats per les lesions a una manifestant que va perdre l'ull per un projectil de foam durant les protestes per l'empresonament del raper Hasél el passat 16 de febrer, van mantenir aquest dijous davant el jutge que van disparar seguint els protocols, que obliguen a apuntar per sota de l'abdomen. Els dos agents van declarar com a imputats al Jutjat d'Instrucció número 1 de Barcelona, que va admetre a tràmit la querella que va presentar la jove, que va resultar ferida quan es trobava a la Via Augusta, a la capital catalana.

Els dos policies agents es van acollir al seu dret a no respondre a les preguntes de l'acusació particular i la popular, exercida pel centre de drets humans Iridia i, si bé han reconegut que van disparar projectils de precisió a la zona pels disturbis que s'havien desencadenat, van precisar que sempre ho van fer d'acord amb els protocols policials. Aquests protocols, que la Conselleria d'Interior va publicar a la seva pàgina web l'abril passat –quan les ferides causades a la manifestant van reobrir el debat sobre l'ús d'aquest material– estableixen que el foam s'ha de disparar sempre per sota de l'abdomen, però accepta que s'apunti a les extremitats quan la persona a neutralitzar tingui a les mans un «objecte llancívol, contundent o arma blanca».

La víctima

Els agents, segons les fonts consultats, van explicar que no recordaven que els seus trets toquessin el cap de cap manifestant, per això desconeixen de quina manera es va produir la lesió ocular de la jove. També va comparèixer davant el jutge la manifestant lesionada, que va relatar que va sentir el tret i va caure ferida a l'instant, per això no té dubtes que va ser el projectil el que li va causar la lesió ocular, que, assegura, li ha provocat seqüeles tant físiques com psicològiques. Els dos escopeters encausats van ser identificats com a possibles autors de les ferides a la manifestant en un informe que va presentar la Divisió d'Afers Interns, a requeriment del jutge que investiga la querella.