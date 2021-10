Un jove d'uns 30 anys ha quedat ferit greu aquesta matinada de dissabte després de ser apallissat a Sant Feliu de Llobregat. L'avís de l'agressió s'ha rebut pels voltants de les 06.20 hores al carrer de Joana Raspall, a tocar del parc de Can Bertrand i de la zona esportiva del Futbol Club Barcelona, al límit amb el terme de Sant Joan Despí. Per causes que es desconeixen, un grup de persones ha assaltat la víctima a cops de puny, puntades de peu i també amb una arma blanca.

El noi atonyinat ha estat atès pel SEM i traslladat a l'Hospital Moisès Broggi en esta greu i amb un traumatisme cranial. Els Mossos d'Esquadra investiguen l'incident i un dels implicats en l'agressió ja ha estat detingut per la Policia Local de Sant Joan Despí.

Diversos testimonis de la baralla han aportat informació sobre la brutal agressió i la policia catalana treballa ara per identificar i detenir la resta d'assaltants.