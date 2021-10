Sis persones han quedat ferides en una allau de gent a l'entrada d'una discoteca a Sant Cugat del Vallès. La incidència es va produir ahir divendres a la nit –cap a les 23.30 hores- a l'aparcament de les Carpes de Sant Cugat, situat entre l'avinguda dels Països Catalans i la carretera de Rubí. Una multitud de joves es va aplegar al pàrquing per fer botellot i entrar a la discoteca, que ràpidament va completar l'aforament.

Va ser en la zona de cues per accedir al recinte on es va produir l'allau de gent amb el resultat de sis ferits, quatre dones i dos homes. Un dels afectats –un home- va ser evacuat pel SEM en estat menys greu a l'Hospital Mútua de Terrassa, mentre que els altres cinc ferits van ser lleus i donats d'alta in situ.