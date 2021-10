El 23 de juny, la Junta de Tractament de la presó de Puerto III va rebutjar la petició de José Ángel Prenda. El que va ser integrant de 'La manada', com ells mateixos s'anomenaven, havia demanat un primer permís per sortir uns dies de la presó. Allà hi està complint els 15 anys de condemna per agressió sexual a una jove de 18 anys durant els Sanfermines de Pamplona, a l'estiu del 2016. Menys d'un mes després d'aquella petició frustrada, Prenda va escriure la carta que aquest dijous revelava CASO ABIERTO, el portal de successos i investigació de Prensa Ibérica.

En la missiva, manuscrita i d'un foli, remesa a la Sala Segona de l'Audiència de Navarra, el tribunal que els va condemnar a ell i als seus quatre amics, Prenda acabava dient: «Que si us plau, consti en la meva executòria i expedient penitenciari aquesta sol·licitud [de perdó] per escrit i se me'n doni una còpia». Amb aquesta còpia ja al seu poder, el 22 de setembre, Prenda hi va insistir i va tornar a sol·licitar un altre permís per sortir de la presó. Malgrat aquest gest, la direcció de la presó ha tornat a rebutjar la seva petició.

«Penediment total»

El condemnat i ara violador confés pot recórrer aquesta decisió al jutge de vigilància penitenciària, una cosa que encara no ha fet, segons ha pogut saber CASO ABIERTO. Si el jutge tampoc estimés la seva sol·licitud ni tingués en compte la seva petició de perdó, Prenda podria recórrer a una última instància: el tribunal de la Sala Segona de l'Audiència de Navarra, el mateix que el va condemnar i el mateix al qual fa uns mesos va enviar el seu escrit de «penediment total» i la seva petició de perdó a la víctima i a la seva família.

Com la resta dels seus companys de 'La manada', José Ángel Prenda ha passat quatre anys i tres mesos a la presó en dos períodes diferents. Ha complert ja la quarta part de la seva condemna (15 anys), per la qual cosa pot demanar permisos. Va esperar en presó preventiva des del juliol del 2016 fins al juny del 2018, data en què va sortir en llibertat, junt amb la resta de membres de 'La manada', que la seva sentència condemnatòria fos ferma. Una decisió judicial que va ser rebuda amb sorpresa i indignació per la víctima, que aleshores ja havia sigut qüestionada públicament pels seus violadors, d'una banda de la societat i pel jutge Ricardo González, que va emetre un vot particular en el qual va defensar l'absolució dels agressors en apreciar un «ambient de gresca i alegria» en el vídeo de la violació.

Els altres quatre condemnats per la violació múltiple de Pamplona el 2016: l'exguàrdia civil Antonio Manuel Guerrero, el que era militar de l'UME Alfonso Cabezudo, el perruquer Jesús Escudero i Ángel Boza també ja poden demanar permisos de sortida. Cap ha escrit una carta confessant els seus delictes ni demanant perdó a les víctimes, segons les fonts consultades per CASO ABIERTO. Tots ells, excepte Boza, estan també condemnats a dos anys i deu mesos de presó per abusos sexuals a una noia a Pozoblanco (Còrdova). En aquest cas, Prenda va ser condemnat a quatre anys i mig de presó perquè va enviar el vídeo amb els abusos a un grup de WhatsApp anomenat 'La manada'.