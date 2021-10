Un tren va atropellar ahir un home a prop de l'estació de Flaçà. La víctima, que va resultar ferida, va fugir dels llocs dels fets.

Això va provocar que els equips d'emergència haguessin de fer recerca per les vies i pel municipi, ja que el maquinista va assegurar que havia topat amb algú quan estava a la zona.

Els fets es van produir cap a un quart de deu quan un tren que anava en sentit nord quan s'acostava a l'estació de Flaçà va atropellar un home.

El maquinista en notar-ho, va baixar del tren i com marca el protocol va estar observant si hi havia algú a les vies, però ja no hi era, segons confirma Renfe

Arran del succés es van activar els Bombers, els Mossos i el SEM. Bombers i Mossos van estar fent la recerca. Es va localitzar el vehicle de la suposada víctima al costat de la via i cap a dos quarts d'onze, els Mossos van localitzar al ferit. Un home de mitjana edat, que presentava ferides al cap i a la clavícula.

Els Mossos asseguren que l'home els va explicar que abans que li passés l'accident havia estat passejant al costat de la via i pel que sigui, el van atropellar i després va marxar del lloc.

Un cop localitzat, el SEM el va evacuar amb una ambulància -en va enviar tres a lloc- fins a l'hospital Josep Trueta de Girona, ferit de poca gravetat.

Per la seva banda, Protecció Civil va activar el pla Ferrocat durant una hora i mentre va durar la incidència.

Dos trens afectats

Arran del succés, dos dels trens que circulaven per Flaçà van patir retards arran del succés.