Ell i els seus quatre amics sevillans la van violar, gravar i abandonar en un portal de Pamplona la nit de Sant Fermí del 2016. Després, va escriure des del seu mòbil als onze homes que integraven el grup de WhatsApp «Manada» aquest missatge: «Follant-nos-en una entre 5, puta passada de viatge». Des d'aleshores, i durant cinc anys, ha acusat la víctima d'inventar-se l'atac. Fins ara. José Ángel Prenda acaba de canviar la seva versió. Per primera vegada, el líder de 'La manada' ha reconegut que va violar la jove madrilenya i demana perdó a la víctima. Ho ha fet des de la presó, a través d'una carta manuscrita a la qual ha accedit en exclusiva CASO ABIERTO, datada el 22 de juliol i que va enviar després a la Secció Segona de l'Audiència de Navarra.

«Per mitjà del present escrit vull manifestar a títol personal [...] el meu total penediment pel delicte pel qual compleixo aquesta condemna i la meva sol·licitud personal de perdó a la víctima pels danys causats, els quals lamento profundament, i així mateix als seus familiars directes», escriu des del mòdul de respecte número 11 del Centre Penitenciari Puerto III (Cadis), on compleix quinze anys de condemna. És l'únic dels cinc violadors que ha admès els fets.

La família de la víctima

A la seva carta, d'una sola pàgina i firmada de pròpia mà, al costat del seu número de DNI i el seu NIS (número d'identificació del pres, com un DNI carcerari), 'el Prenda' demana «a la Il·lustríssima Sala» que «aquest perdó sigui comunicat i transmès a la víctima i els seus familiars a través dels mitjans de què disposa l'Administració de Justícia». El seu penediment va seguit, això sí, d'una altra petició expressa de l'intern: «Que si us plau, consti en la meva executòria i expedient penitenciari aquesta sol·licitud [de perdó] per escrit i se me'n doni una còpia».

Quan compleixen la quarta part de la seva condemna, tots els presos que estan en segon grau (el règim normal a la presó) poden demanar permisos de sortida temporals. La direcció de la presó i finalment el jutge de vigilància penitenciària decideixen si els concedeixen o els deneguen. Solen basar-se en la valoració que la Junta de Tractament fa de l'intern. Aquesta té en compte, a més del temps de condemna que ha complert el reclús, el seu comportament i altres circumstàncies, com si ha reconegut el seu delicte, si ha demanat perdó a les seves víctimes i ha restituït el mal que va causar. Amb aquesta carta, asseguren fonts penitenciàries, Prenda fa un pas gairebé imprescindible per aconseguir sortides temporals de presó.

Poden demanar permisos

José Ángel Prenda ha passat quatre anys i tres mesos a la presó en dos períodes diferents. Ha complert ja la quarta part de la seva condemna (15 anys), per la qual cosa pot demanar permisos. Va esperar en presó preventiva des del juliol del 2016 fins al juny del 2018, data en què va sortir en llibertat, junt amb la resta de membres de 'La manada', que la seva sentència condemnatòria fos ferma. Una decisió judicial que va ser rebuda amb sorpresa i indignació per la víctima, que aleshores ja havia sigut qüestionada públicament pels seus violadors, d'una banda de la societat i pel jutge Ricardo González, que va emetre un vot particular en el qual va defensar l'absolució dels agressors en apreciar un «ambient de gresca i alegria» en el vídeo de la violació.

El juny del 2019, el Tribunal Suprem va confirmar la condemna per agressió sexual per a 'La manada' i va ordenar el seu reingrés a les presons de Sevilla, Granada, Huelva, Cadis i Salamanca. Una presó diferent per a cadascun dels violadors. Des de la que li va tocar a ell, al Puerto de Santamaría, Prenda assegura ara: «Treballaré incansablement per reparar aquest mal» a la víctima. Es refereix al mal que ha fet a la jove a qui l'octubre del 2016, tres mesos després de violar-la en grup «fins a deu vegades en un minut i 38 segons», segons va reconèixer la sentència, qualificava de mentidera en una altra carta enviada des de la presó als mitjans de comunicació. En aquella ocasió, Prenda mantenia la seva innocència i assegurava que la noia havia causat un mal enorme a la seva família i la dels altres quatre acusats: «Són cinc famílies destrossades per una mentida que estic segur que al seu dia diria per sortir del pas [...] Espero que acabi amb tot això explicant la veritat».