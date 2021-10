Un conductor a qui els Mossos d'Esquadra van enxampar begut en un control a Vilatenim l'11 de maig del 2018 demana que condemnin dos agents per lesions i amenaces. Segons la seva versió, els policies el van reduir de manera "desproporcionada" i li van obrir la cella durant la detenció. L'acusació particular demana 1 any, 3 mesos i 15 dies de presó i multa per a cadascun dels agents. La fiscalia no acusa els mossos i sol·licita 3 mesos de presó i multes per al conductor per delictes contra la seguretat viària, resistència i lesions lleus. Els agents han declarat que l'infractor va atacar a un policia per l'esquena i que, quan el van voler detenir, van caure a terra i van forcejar. El cas ha arribat a judici a l'Audiència de Girona.

Cap a les set del matí de l'11 de maig del 2018, els Mossos d'Esquadra van aturar el conductor en un control d'alcoholèmia a la carretera C-260 a Vilatenim. Aquest fet és l'únic que no genera controvèrsia entre acusacions i defenses perquè, a partir d'aquí, les versions del conductor i de dos dels agents del control són totalment oposades. Segons recull l'escrit de la fiscalia i de l'acusació particular exercida per l'advocat dels dos mossos, el conductor va tenir una actitud "desafiant" des del moment que li van donar l'alto: "Després d'una llarga discussió amb els agents, el van sotmetre a les proves per determinar el grau d'impregnació alcohòlica".

En la primera prova va donar un resultat de 0,98 mg per litre d'aire expirat i a la segona de 0,82. A més, tenia simptomatologia compatible amb haver begut alcohol com "parla pastosa, titubejant, incoherent i repetitiva", "falta d'apreciació de les distàncies" o "moviments oscil·lants de la verticalitat". Els agents han declarat que tan bon punt li van comunicar que immobilitzaven el vehicle, el processat es va posar nerviós i va començar a parlar per telèfon creuant constantment pel pas de vianants: "Li vam dir fins a tres vegades que sortís de la carretera però no ens feia cas".

Per això, han dit, un dels policies el va agafar pel braç i el va portar al voral.Va ser aleshores quan, segons els mossos i la fiscalia, el conductor va empentar un dels agents per l'esquena. Llavors, entre aquest agent i un altre company el van subjectar un per cada braç per reduir-lo i emmanillar-lo. Els mossos han explicat al judici que van ensopegar amb la vorera i tots tres van caure a terra: "Ens propinava puntades de peu i cops de mà". Els policies sostenen que va ser durant aquest "forcejament" que tots tres van resultar ferits.

"Quan el vam girar vam veure que li sortia sang de la cella", han dit. El conductor, en canvi, ha assegurat que va tenir una actitud tranquil·la i col·laboradora fins que va començar a sentir insults i comentaris "de caire racista". "Vaig sentir que deien li cardaria una hòstia a aquest sudaca de merda i em vaig sentir amenaçat", ha exposat. Segons el seu relat, va fer una videotrucada a un amic per explicar-li la situació i demanar-li que l'anés a recollir i en aquest moment els agents el van atacar "per l'esquena", el van fer caure, li van col·locar el genoll al cap i li van provocar el tall a la cella. El conductor ha qualificat l'actuació de "desproporcionada" i sosté que els agents el van atacar sense cap motiu.

La fiscalia i l'advocat dels dos mossos acusen el conductor d'un delicte contra la seguretat viària, un delicte de resistència i dos delictes lleus de lesions i demanen que condemnin en conductor a 3 mesos de presó i a pagar multes per valor de 4.500 euros. La defensa del conductor, que exerceix d'acusació contra els policies, els acusa de lesions i amenaces i sol·licita 1 any, 3 mesos i 15 dies de presó i multa de 4.500 euros per a cadascun dels agents. El judici, que s'ha fet aquest dimecres a la secció tercera de l'Audiència de Girona, ha quedat vist per a sentència.