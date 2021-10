Dos homes han ingressat a presó per un robatori violent a Calella. Els Mossos els van detenir dimecres passat, 29 de setembre. Són un home de 39 anys i veí de Figueres i un altre de 36 anys i veí de Calella. Els fets van tenir lloc el mateix 29 de setembre cap a les 2.40 hores, quan les patrulles van rebre avís d'un robatori violent al passeig Garbí del municipi. Les víctimes van explicar que se'ls havien apropat dos homes i amb una forta estrebada els havien pres la bossa de mà. Quan van voler defensar-se, van ser agredits amb unes tisores per part d'uns dels dos homes i l'altre va aprofitar per sostreure'ls també el mòbil. Es va iniciar una recerca que va finalitzar amb la localització i detenció dels dos homes.

Primer una patrulla de la policia local va localitzar un home que coincidia amb la descripció d'un dels presumptes lladres i el van aturar i detenir. Moments més tard, es va rebre avís del servei de vigilància on tenien un home retingut que estava molt alterat i cridant i que havia estat reconegut per les víctimes del robatori, que estaven rebent assistència sanitària. Quan les patrulles van arribar a l'hospital, i davant dels indicis, van detenir el segon lladre. Els arrestats, un d’ells amb 24 antecedents, van passar a disposició judicial al jutjat de guàrdia d’Arenys de Mar, que va decretar l’ingrés a presó.