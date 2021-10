Els Mossos d'Esquadra han arrestat aquest divendres, 1 d'octubre, un noi de 23 anys per presumptament cometre una agressió homòfoba durant un «botellot» que s'ha celebrat aquesta matinada i que ha aplegat unes 1.000 persones a Girona, i li atribueixen un presumpte delicte d'odi i un altre de lesions lleus.

En un comunicat, han explicat que l'agressió ha estat aquest divendres cap a les 1.30 hores, durant un «botellot» al parc de la Devesa en la qual participava la víctima, un noi de 20 anys a qui "sense motiu aparent, li ha propinat cops de puny i puntades de peu".

La víctima, que va poder escapar, va trobar una patrulla, que va avisar una ambulància, i els sanitaris van portar el noi a l'Hospital Josep Trueta amb lesions lleus. Els Mossos han afegit que mantenen la investigació oberta i no descarten fer més detencions per aquests fets. També han destacat que la denúncia de la víctima i la informació que han donat els testimonis "ha estat fonamental" per a la investigació.