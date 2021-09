La Policia Nacional ha detingut 424 delinqüents a les comarques gironines en nou mesos. El cap del cos a la demarcació, el comissari Leoncio Martínez, ha remarcat que són un 120% més que durant el mateix període de l'any anterior. La Policia Nacional ha celebrat aquest dijous la festa patronal dels Àngels Custodis. Durant l'acte, el comissari Leoncio Martínez ha desgranat la feina policial des de gener i ha exposat que les unitats d'estrangeria i documentació de La Jonquera, Portbou, Puigcerdà i Camprodon han "treballat activament" per evitar la immigració il·legal i la delinqüència itinerant. En concret, han arrestat 1.285 persones per infringir la llei d'estrangeria i 191 que estaven reclamades per la justícia.

Des de gener d'aquest any, la Policia Nacional ha arrestat a les comarques gironines 424 sospitosos d'haver comès algun delicte, un 120% més que durant els primers nous mesos del 2020, que van estar marcats pel confinament i les restriccions per la pandèmia. Durant la celebració dels Àngels Custodis en un acte a la subdelegació del govern espanyol, el comissari Leoncio Martínez ha destacat algunes de les operacions i investigacions més rellevants d'enguany.

Entre aquestes, hi ha l'operatiu conjunt amb els Mossos d'Esquadra que va desmantellar la xarxa que es dedicava a falsificar carnets de conduir; la detenció de setze persones per estafar 103 persones sol·licitant crèdits sense el seu consentiment o l'arrest de 23 sospitosos d'estafar quasi 300.000 euros fent servir una xarxa de 'mules bancàries'. El comissari també ha posat el focus en diversos operatius per perseguir delictes contra la propietat industrial que es van saldar amb la detenció de 23 persones, escorcolls a Lloret de Mar, l'Estartit i Torroella de Montgrí i la intervenció de 17.700 articles falsificats. Les investigacions de la Policia Nacional també han permès detenir dues persones i identificar-ne una tercera per tinença i distribució de pornografia infantil. Les unitats d'estrangeria i documentació de La Jonquera, Portbou, Puigcerdà i Camprodon han "continuat treballant activament contra els fluxos d'immigració il·legal i la delinqüència itinerant", ha explicat El comissari.

En concret, des de gener han arrestat 1.285 persones per infringir la llei d'estrangeria i n'han detingut 191 amb requeriments pendents, setze dels quals amb ordres europees de detenció i entrega que estaven evadits de la justícia. Leoncio Martínez ha exposat que, tot i que el volum de passatgers a l'Aeroport Girona Costa Brava no ha arribat ni al 50% "d'una temporada normal" aquest any, la Policia Nacional ha atrapat 21 viatgers que intentaven anar al Regne Unit amb documents falsos o falsificats.